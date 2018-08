CLAMOROSO DALL'ARGENTINA: DYBALA AL REAL

29/08/2018

Una clamorosa indiscrezione potrebbe sconvolgere gli ultimi giorni di mercato. Secondo il giornalista del quotidiano argentino Diario Olé, Mauricio Hidalgo, i blancos avrebbero raggiunto un accordo con la Juve per l'acquisto di Paulo Dybala già in questa sessione di mercato. L'affare, che avrebbe realmente del clamoroso e sul quale non ci sono al momento conferme, si concluderebbe sulla base di 180 milioni di euro per il cartellino, mentre al giocatore andrebbero 16 milioni netti l'anno.