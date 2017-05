CITY: ZABALETA NON RINNOVERA'

14 maggio 2017

Il nazionale argentino Pablo Zabaleta lascerà il Manchester City alla fine della stagione. Lo ha annunciato lo stesso club della Premier League Club in un comunicato. Il 32enne difensore sudamericano non ha ancora comunicato dove andrà a giocare, ma è uno dei primi nomi ad aver conferma la sua partenza in quello che dovrebbe essere una stagione di rifondazione per il manager dei Citizens Pep Guardiola.