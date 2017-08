CITY, STERLING+SOLDI PER ALEXIS SANCHEZ

29 agosto 2017

Clamoroso affare in vista in Inghilterra, con il Manchester City che sta per proporre un'offerta choc all'Arsenal per strappare Alexis Sanchez ai Gunners: il cartellino di Sterling più un conguaglio economico importante. Intanto Sanchez ha interrotto il proprio allenamento con la nazionale cilena per "sbrigare faccende personali".