CITY, SANCHEZ A UN PASSO

31 agosto 2017

Il Manchester City è sempre più vicino al colpo ad effetto: trattativa in dirittura d'arrivo per Alexis Sanchez dall'Arsenal. Il giocatore è in scadenza nel 2018. Secondo la stampa britannica degli emissari del club allenato da Guardiola stanno per arrivare in Cile per far firmare le carte del trasferimento al giocatore. Non resta che attendere.