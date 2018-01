CITY, PRONTI 70 MILIONI PER LAPORTE

24 gennaio 2018

IL Manchester City è pronto a sborsare un'altra valanga di soldi per un difensore. Dopo che nelle ultime stagioni i Citizens hanno investito per Otamendi, Stones, Mangala, Danilo, Walker e Mendy, ecco che ora sono pronti 70 milioni di euro per pagare la clausola di rescissione di Aymeric Laporte, difensore centrale francese dell'Athletic Bilbao: 65 milioni per la clauosola + 5 per il premio di maturazione del giocatore. Potrebbe arrivare già a gennaio ed essere messo in lista Champions.