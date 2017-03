CITY: PRONTI 35 MILIONI PER RUDIGER

18 marzo 2017

Il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) per convincere la Roma a cadergli la prossima estate, Antonio Rudiger. Lo scrive oggi il 'Mirror' spiegando che Pep Guardiola ha individuato nel versatile difensore tedesco il profilo giusto per sistemare la difesa, affiancandolo a John Stones. Il giallorosso classe '93 era stato cercato anche nella passata stagione (su di lui c'era anche il Chelsea di Antonio Conte) ma il brutto infortunio patito con la nazionale tedesco poco prima dell'Europeo in Francia aveva poi fatto saltare l'operazione. Il tabloid britannico scrive che emissari del club stanno cercando di incontrare gli agenti del giocatore già la prossima settimana.