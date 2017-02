CITY: PRONTI 100 MLN DI STERLINE PER MESSI

19 febbraio 2017

Gli sceicchi del Manchester City hanno deciso di puntare decisi su Leo Messi. La Pulce del Barcellona è l'obiettivo numero 1 per il mercato estivo e, secondo il Mirror, sarebbero pronti 100 milioni di sterline (quasi 117 milioni di euro al cambio attuale) per convincere il Barcellona a privarsi del fenomeno argentino che va in scadenza nel 2018 e il cui rinnovo del contratto è ancora incerto.