CITY: PROBLEMI CON PEP. AGUERO PENSA ALL'ADDIO

23 dicembre 2017

L'esplosione di Gabriel Jesus e i rapporti al 'lumicino' con Pep Guardiola potrebbero spingere Sergio Aguero lontano dal Manchester City a fine stagione. Lo scrive oggi il britannico 'Mirror' che parla di "rapporti tra il 'Kun' e il tecnico catalano che nelle ultime gare, derby di Manchester in primis, lo ha relegato in panchina per far posto all'asso brasiliano. Aguero e' legato al City con un contratto fino al 2019 e, a quasi 30 anni (li compira' il prossimo giugno), è alla ricerca dell'ultimo ricco contratto della carriera.