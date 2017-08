CITY-MESSI: INCONTRO CON GLI AGENTI

21 agosto 2017

Il Manchester City non ha abbandonato l'idea di portare Lionel Messi in Premier League. Nonostante le smentite dei due club, i media inglesi hanno intercettato nuovi dettagli e indiscrezioni sul possibile assalto dei Citizens alla Pulce, con lo sceicco Mansour pronto a pagare la clausola rescissoria da 300 milioni al Barcellona. L'entourage di Messi avrebbe incontrato in segreto i dirigenti del Manchester City per studiare una strategia.