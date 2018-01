CITY, MEGA OFFERTA A SANCHEZ

9 gennaio 2018

Guardiola prepara l'assalto ad Alexis Sanchez, in scadenza a giugno con l'Arsenal. Il City avrebbe formulato già due ipotesi di contratto per il cileno. La prima prevede un accordo già a gennaio con un ingaggio di 13 mln di sterline l'anno più 15 milioni al momento della firma al giocatore e 20 milioni ai Gunners. Se l'accordo dovesse invece arrivare a giugno, per Sanchez andrebbe lo stesso stipendio, ma in più riceverebbe un assegno di 30 milioni di sterline per il trasferimento.