CITY, GUARDIOLA: "LAPORTE CARO? MAGARI NO"

1 febbraio 2018

L'ultimo rinforzo di difesa è costato al Manchester City ben 65 milioni di euro: tanto i Citiziens hanno sborsato per assicurarsi Aymeric Laporte. Ma secondo il tecnico Guardiola, la spesa è relativa e, in ogni caso, necessaria: "Ogni squadra cerca di rinforzarsi. Quando un tifoso vede Laporte giocare pensa 'wow, che grande centrale'. Molti pensano che è stato caro, ma potrebbe esser stato pure economico. Staremo a vedere. City troppo 'spendaccione'? Io non sono un mago, se vuoi giocare in questo modo servono grandi giocatori" ha detto.