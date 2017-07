CITY, GUARDIOLA: "KOLAROV VA ALLA ROMA"

21 luglio 2017

Kolarov dal Manchester City alla Roma. I due club hanno raggiunto un accordo sulla base di cinque milioni di euro più 1.5 di bonus. Al giocatore, invece, la società giallorossa farà firmare un contratto triennale, con scadenza nel 2020. Guardiola ha confermato tutto in conferenza dopo il derby con lo United: "Non trattengo giocatori che vogliono andare via. Kolarov ha la grande opportunità di tornare a Roma e ci ha comunicato la sua decisione di andare".