CITY, GUARDIOLA "CHIAMA" SANCHEZ

4 novembre 2017

Dopo un lungo tira e molla e le tante voci di mercato, Alexis Sanchez sembra questa volta destinato a lasciare l'Arsenal (il suo contratto scade a giugno). Sul cileno, e non è un mistero, c'è da tempo il City: e proprio in occasione della sfida contro i londinesi, il tecnico Pep Guardiola non ha escluso l'ipotesi di un'offerta per portare l'ex Udinese e Barcellona a Manchester già a gennaio.