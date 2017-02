CITY, GUARDIOLA BLINDA AGUERO

3 febbraio 2017

Tornando a parlare del dualismo fra Sergio Aguero e Gabriel Jesus, Pep Guardiola blinda "El Kun". " "I grandi club hanno bisogno di molti attaccanti e per questo il futuro di Sergio è in questo club - ha spiegato il tecnico del City -. E' uno dei nostri giocatori più grandi. Senza di lui non si può pensare di andare avanti".