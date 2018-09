CITY E UNITED INTERESSATE A DOUGLAS COSTA

10/09/2018

Potrebbe scatenarsi un derby di mercato per Douglas Costa. In particolare, Manchester City e Manchester United sono interessate all'esterno della Juventus, che non sta trovando al momento molto spazio come titolare tra i bianconeri. Tra le due squadre, chi può giocare una carta più attrattiva verso la dirigenza della Vecchia Signora è lo United, che potrebbe proporre uno scambio con Paul Pogba.