CITY-DANILO, CI SIAMO: A BREVE LE VISITE

22 luglio 2017

E' praticamente fatta per il passaggio di Danilo al Manchester City: il club inglese, infatti, ha trovato l'accordo con il Real Madrid per quasi 30 milioni. Il terzino brasiliano classe 1991 è atteso negli Stati Uniti nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e diventare a tutti gli effetti un giocatore di Guardiola.