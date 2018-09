CITY: AGÜERO RINNOVA FINO AL 2021

21/09/2018

Il Manchester City ha annunciato il rinnovo del contratto di Sergio Agüero. Il Kun, in scadenza nel 2020, ha prolungato per un'altra stagione, fino al 2021. "Sono qui da sette anni e la mia idea è arrivare fino a 10 - ha spiegato l'attaccante sbarcato in Premier nel 2011 - Spero che accada, è per questo motivo che ho prolungato".