CITY, ACCORDO PER MENDY: 58 MILIONI

22 luglio 2017

Il Manchester City e il Monaco stanno finalizzando una delle trattative più importanti dell'estate. Il City ha l'accordo per l'acquisto di Benjamin Mendy, terzino sinistro francese, classe '94. La cifra è astronomica: 58 milioni di euro. Sarà il nuovo record per un difensore e andrà a battere quello stabilito sempre dal City la scorsa settimana per un altro terzino, Kyle Walker, arrivato dal Tottenham per 56 milioni.