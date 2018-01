CILE, RUEDA NUOVO CT

9 gennaio 2018

L'allenatore colombiano Reinaldo Rueda, 60 anni, è stato nominato nuovo commissario tecnico del Cile. Lo conferma la Federcalcio cilena. Rueda, ex mister del Flamengo, prende il posto di Juan Pizzi, che si è dimesso dopo aver fallito la qualificazione alla Coppa del Mondo 2018, in programma la prossima estate in Russia.