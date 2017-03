CHIEVO, PIACE L'ATALANTINO GRASSI

2 marzo 2017

Il Chievo tenta di piazzare il colpo e segue con interesse Federico Grassi: il centrocampista dell'Atalanta è a Bergamo in prestito dal Napoli e ha un valore che si aggira sui 4 milioni di euro. Secondo TuttoMercatoWeb il club veronese sarebbe pronto in estate a formulare un'offerta agli azzurri per assicurarsi il giovane talento classe 1995.