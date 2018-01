CHIEVO: PER LA MEDIANA SPUNTA L'IDEA KURTIC

3 gennaio 2018

Non ci sono solo le manovre con il Napoli per il Chievo sul mercato di gennaio. Con gli innesti ancora possibili di Giaccherini o Milik dai partenopei i clivensi guardano anche altrove per completare la rosa a disposizione di Maran. L’ultima idea – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – porterebbe a Jasmin Kurtic dell’Atalanta per fornire al tecnico un’alternativa di spessore in più sulla linea del centrocampo.