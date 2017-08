CHIEVO, IDEA SCHELOTTO

24 agosto 2017

Secondo La Gazzetta dello Sport il Chievo avrebbe messo gli occhi su una vecchia conoscenza della Serie A: Ezequiel Schelotto. L'esterno argentino ex Inter, Atalanta e Parma è in rotta con lo Sporting Lisbona e potrebbe essere un rinforzo per i gialloblu. Il 28enne ha già giocato a Verona nel 2014/2015.