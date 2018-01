CHIEVO: HETEMAJ AL CAGLIARI SE ARRIVA GIACCHERINI

29 gennaio 2018

Il Chievo sembra molto avanti nella trattativa che potrebbe portare a Verona l’esterno offensivo Emanuele Giaccherini, 32enne in uscita dal Napoli. I clivensi, però, stanno pensando anche a sfoltire la rosa - racconta Il Corriere dello Sport - prima di inserire il nuovo innesto, e a tal proposito potrebbe essere ceduto Perparim Hetemaj, con il Cagliari in prima fila per assicurarselo. Su Giaccherini, però, è forte anche il pressing della Sampdoria ed è per questo che la cessione di Hetemaj avverrà soltanto se il Chievo riuscirà a prendere Giaccherini.