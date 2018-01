CHIEVO: GIACCHERINI ED HETEMAJ I NODI DA SCIOGLIERE

31 gennaio 2018

Ore frenetiche per il Chievo nel tentativo di chiudere le ultime operazioni di mercato. I gialloblù proveranno a definire in giornata il prestito con diritto di riscatto di Giaccherini dal Napoli – riporta la Gazzetta dello Sport – mentre è stata rispedita al mittente un’offerta del Galatasaray per Bastien. Nei prossimi giorni invece verrà il momento di incontrare nuovamente Hetemaj per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.