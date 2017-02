CHIEVO, FISSATO IL PREZZO PER CASTRO

8 febbraio 2017

A gennaio Chievo e Torino non sono riusciti a raggiungere un'intesa per il trasferimento di Lucas Castro a causa di una sostanziale divergenza sul valore di mercato del giocatore. Il club veneto così ha deciso di fissare il prezzo del giocatore per riparlare della questione a giugno. Per il Chievo la mezz'ala ex Catania non vale meno di 8 milioni di euro.