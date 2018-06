CHIEVO, FALCINELLI E SIMY NOMI CALDI PER L’ATTACCO

2 giugno 2018

Il mercato del Chievo è già entrato nel vivo e si prepara a regalare i primi colpi in vista dell’apertura ufficiale. Piace Favilli che potrebbe arrivare in prestito dalla Juve dopo essere stato prelevato dall’Ascoli - riporta la Gazzetta dello Sport - ma è per l’attacco che i rossoblù cercheranno il colpo: sondati Falcinelli, che rientrerà a Sassuolo dopo la parentesi alla Fiorentina, e Simy del Crotone.