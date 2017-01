CHIEVO E ATALANTA: CHE DUELLO PER GUNNARSSON

17 gennaio 2017

Il mediano del Cardiff City Aron Gunnarsson, piace a Chievo e Atalanta. I due club, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista e pare che entrambe abbiano preso in seria considerazione il profilo dell'islandese. Il ventisettenne è stato tra i protagonisti del sorprendente Europeo disputato dall'Islanda: "Ad Aron piacerebbe giocare in Italia, ma per il club giusto. Ossia in una società stabile, con un ambiente stabile ed un allenatore che sia convinto di puntare su di lui - ha dichiarato l'agente Jerry de Koning a Calciomercato.it - è felice dove si trova adesso, ma se dovesse presentarsi una nuova sfida, sarebbe sempre aperto a discuterne. Atalanta e Chievo? Personalmente non ho mai avuto contatti con queste due squadre, quindi non posso confermare il loro interessamento per il mio assistito. Warnock, il manager del Cardiff City, pensa che Gunnarsson sia il miglior centrocampista di tutta la Championship, quindi ci rimarrebbe molto male in caso di una sua cessione a gennaio. Ma alla fine dei conti, tutti hanno un prezzo..."