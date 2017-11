CHIESA RINNOVA, MA L'INTER...

13 novembre 2017

Entro la fine del mese di novembre la Fiorentina annuncerà il rinnovo del contratto con Federico Chiesa. Il giocatore – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – prolungherà il proprio accordo (fermo al 2021), diventando il giocatore più pagato con uno stipendio di circa 2 milioni. Non sarà inserita alcuna clausola rescissoria. Le grandi della Serie A, comunque, sperano di mettere le mani sul gioiello dei viola. Non solo il Napoli non ha mai nascosto il suo interesse, ma anche l'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta da 50 milioni per i Della Valle.