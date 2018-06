Chiesa all'asta: Juve e Inter tentano la Fiorentina, ma c'è la Premier

3 giugno 2018

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è quindi Federico Chiesa l'uomo su cui si sono accesi con particolare intensità i riflettori di Juventus e Inter negli ultimi giorni. L' "uomo nuovo" del nostro calcio ha ben figurato anche a Nizza nell'amichevole persa 3-1 dall'Italia con la Francia di Deschamps, e - a soli 20 anni - è pronto al grande salto. Il ragazzo, però, è anche perfettamente conscio che un altro anno a Firenze, con il posto da titolare assicurato, potrebbe essere davvero positivo per la sua crescita.



Quando però chiamano certi club, è difficile dire di no. Ecco quindi che Juventus e Inter sono pronte a tentarlo con offerte importanti e il palcoscenico della Champions League ad attirarlo. Qualche settimana fa il d.g. viola Pantaleo Corvino ha rifiutato due offerte. Prima ha respinto i 40 milioni più El Shaarawy proposti dalla Roma, poi ha neutralizzato l'ancor più deciso assalto del Napoli di De Laurentiis (50 milioni più un giocatore a scelta, a cominciare dal croato Rog).



La partita per Chiesa però è solo all'inizio. Gli osservatori di Liverpool, Manchester United e Manchester City hanno redatto relazioni molto positive su di lui, e sono pronte ad entrare in concorrenza con Juve e Inter. La Fiorentina gongola: l'asta è cominciata e potrebbe toccare cifre altissime.