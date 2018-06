Chicharito: "Con Ancelotti al Napoli? Gli devo molto..."

18/06/2018

"Al Napoli con Ancelotti ? Mucha calma, per ora penso solo al Messico". Così il Chicharito Hernandez sulle voci di un possibile ricongiungimento con Ancelotti. "Gli dovrò dare dei soldi per tutti i complimenti che mi sta facendo - ha detto l'attaccante del neo tecnico azzurro, opinionista di punta di Televisa, che ha i diritti del Mondiale per il Messico - E' stato un uomo importante per la mia carriera. Mi ha dato un'opportunità al Real".

Intanto Marek Hamsik, a margine di un evento benefico in Slovacchia, ha parlato del futuro, lasciando ancora tutto aperto: "E' vero, ho detto al presidente che c'è l'opportunità di andare in Cina, ma al momento non ci sono novità. Sono ancora un giocatore del Napoli, per ora nulla è cambiato". Sul fronte uscite, sono ore calde per l'ufficialità del passaggio di Jorginho al City: il ds azzurro Giuntoli riferirà al presidente De Laurentiis dell'accordo con il ds dei Citizens Txiki Begiristain. Al Napoli andranno 50 milioni più bonus. "Per il ragazzo c'è pronto un contratto quinquennale con il club inglese - ha detto l'agente del brasiliano, Joao Santos, a Kiss Kiss Napoli - Se l'accordo non dovesse arrivare, ovviamente, lui è pronto a mettersi a disposizione del Napoli. Se si può chiudere in settimana? Ogni momento può essere quello buono, ma col Mondiale le trattative si rallentano un po’, speriamo l’affare si possa definire a breve".