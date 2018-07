Chelsea, ufficiale l'addio di Conte: pronto Sarri

13/07/2018

Si aspettava solo l'ufficialità, ora è arrivata: Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea . Il club inglese ha liquidato il tecnico italiano con uno stringato comunicato apparso sul sito ufficiale in cui si parla di "separazione" senza specificarne i termini. L'esonero dell'ex ct azzurro spiana la strada all'arrivo a Londra di Maurizio Sarri che a Stamford Bridge ritroverà Jorginho, in attesa di affondare il colpo per Higuain.

Con Conte alla guida il Chelsea, che lo ha ringraziato pubblicamente per il lavoro svolto, ha conquistato il sesto titolo nazionale e l'ottava FA Cup, registrando diversi record nella prima stagione con l'italiano in panchina come le 30 vittorie in campionato (su 38 partite) e la serie di 13 successi consecutivi. Questo non è bastato a mantenere un buon rapporto con la proprietà, soprattutto nel secondo anno di gestione sul rive del Tamigi. I continui riferimenti al mercato delle avversarie hanno incrinato la fiducia con Abramovich, con una convivenza forzata che ha portato alla separazione dopo settimane di tira e molla.



A Cobham, sede del centro sportivo del Chelsea, però continuerà a sventolare il tricolore italiano con un cambio della guardia che porterà Maurizio Sarri a guidare il gruppo. L'ex Napoli attende il via libera da Londra, in stand-by fino all'esonero di Conte che ora è arrivato. Il nuovo progetto del tecnico può cominciare e il mercato dei Blues, oltre a Jorginho che ha già effettuato le visite mediche, può finalmente decollare con il fattore Higuain in prima pagina.