CHELSEA: SI DIMETTE IL DT

6 novembre 2017

Dopo 10 anni alle dipendenze di Roman Abramovich, prima come scouting, poi come assistente di Ancelotti e dal 2011 come direttore tecnico, Michael Emenalo si è dimesso dal Chelsea. Ne dà notizia Espn, secondo cui mai manca solo l'ufficialità. Secondo la stampa inglese tra l'ormai ex dt e Antonio Conte non correva buon sangue da mesi dopo la deludente campagna acquisti.