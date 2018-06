CHELSEA, SARÀ BLANC IL NUOVO ALLENATORE

3 giugno 2018

Non sarà Maurizio Sarri il nuovo allenatore del Chelsea. I rumors dall'Inghilterra non lasciano spazio a dubbi: il nuovo allenatore dei Blues sarà Laurent Blanc. È SkySports Uk a riferire la notizia: evidentemente il gradimento nei confronti di Sarri non è bastato a convincere Abramovich a staccare l'assegno da 8 milioni di euro per liberare Sarri.