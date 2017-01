CHELSEA, ROTTURA CONTE-DIEGO COSTA

13 gennaio 2017

E' rottura tra il Chelsea e Diego Costa, che si è escluso dalla trasferta sul campo del Leicester. L'attaccante spagnolo non ha viaggiato oggi con il resto della squadra, lamentando un problema alla schiena. L'auto-diagnosi dello spagnolo non solo non convince lo staff medico del Chelsea, ma alimenta il sospetto - anche di Antonio Conte - che Costa voglia deliberatamente rompere con i Blues per trasferirsi al più presto in Cina.