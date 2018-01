CHELSEA-ROMA, LE CIFRE PER EMERSON PALMIERI

19 gennaio 2018

La Roma non vuole inserire Dzeko nella trattativa che porterà alla cessione di Emerson Palmieri al Chelsea. Intanto i due club discutono riguardo al terzino: i giallorossi chiedono 25 milioni, mentre i Blues puntano sul prestito con diritto di riscatto. La Roma vuole inserire l'obbligo di riscatto. Si tratta per una via di mezzo: inserire l'obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze.