CHELSEA, RINNOVO IN VISTA PER DAVID LUIZ

02/10/2018

Secondo quanto rifersice il London Evening Standard, il Chelsea avrebbe offerto a David Luiz il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno. Il difensore brasiliano in questa stagione si sta dimostrando un pilastro della formazione di Maurizio Sarri e la dirigenza dei Blues si è convinta delle sue prestazioni. Il prolungamento sarebbe fino al 2020 con un'opzione per un altro anno.