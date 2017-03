CHELSEA, PROPOSTO IL RINNOVO A CONTE

5 marzo 2017

Nella strepitosa stagione del Chelsea, molti meriti sono da attribuire ad Antonio Conte. L'ex ct ha saputo trovare l'alchimia giusta per mettere insieme tanti campioni e tornare a vincere, dopo la sciagurata esperienza del ritorno di Mourinho. Abramovich ha già proposto il rinnovo, in via informale, al tecnico azzurro, e nelle prossime settimane si dovrebbe mettere nero su bianco. Su Conte c'è sempre l'occhio dell'Inter, ma la volontà della società londinese è di blindarlo almeno fino al 2020. Lo scrive calciomercato.com.