CHELSEA, PRONTO IL RINNOVO PER HAZARD

21/08/2018

Maurizio Sarri non vuole privarsi del talento di Hazard, il Chelsea ha pronta una proposta di rinnovo. Per scongiurare gli attacchi di mercato delle ultime settimane di Barcellona e Real Madrid, il club londinese avrebbe proposto al talento belga l'adeguamento di contratto richiesto, con un'offerta di 300 mila sterline a settimana. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il numero 10 dei Blues starebbe valutando se accettare o meno la proposta, l'attuale contratto è in scadenza nel 2020.