CHELSEA: PRONTA UN'OFFERTA PER VIDAL

26 gennaio 2017

Secondo quanto riporta il quotidiano cileno El Mercurio, il Chelsea, in vista di un quasi certo ritorno in Champions League, starebbe iniziando a studiare la squadra per il prossimo anno. Il primo nome sul taccuino dei blues sarebbe quello di Arturo Vidal. Per strappare il cileno al Bayern Monaco l'offerta sarebbe di 56 milioni di sterline, circa 65 milioni di euro.