CHELSEA, PER TENERE CONTE SERVE BUDGET DA 200 MLN

13 marzo 2017

La sua prima stagione al Chelsea sta andando a gonfie vele ma le voci di mercato sono sempre dietro l'angolo: Antonio Conte è ormai un vero top player della panchina che fa gola a molte big, non ultima l'Inter targata Suning che non avrebbe rinunciato a sondare le volontà dell'ex allenatore di Juve e Nazionale. Così, secondo il britannico The Times, Conte avrebbe già fatto pervenire ad Abramovich le sue richieste per rimanere alla guida dei Blues: un budget da 200 milioni per il mercato estivo per poter rinforzare a dovere la rosa attuale.