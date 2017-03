CHELSEA: MAXI INGAGGIO PER HAZARD

29 marzo 2017

Il Chelsea ha intenzione di blindare Eden Hazard, inseguito soprattutto dal Real Madrid che lo vorrebbe acquistare in estate. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i Blues - per non perdere il belga - sono pronti ad adeguargli l'attuale ingaggio e sul piatto mettono un nuovo contratto da oltre 10 milioni di euro netti a stagione.