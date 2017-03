CHELSEA: IL SOGNO É SERGIO RAMOS

14 marzo 2017

Sergio Ramos, difensore goleador del Real Madrid, potrebbe approdare in Premier League. Il Chelsea avrebbe contattato i Blancos per sondare la possibilità di acquistare lo spagnolo, vista la necessità di sostituire John Terry, in scadenza con il club londinese e destinato a partire a fine stagione. Lo rivela Diario Gol.