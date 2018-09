CHELSEA, HAZARD: "RINNOVO? NESSUNA NOVITÀ"

28/09/2018

Il Chelsea di Maurizio Sarri lavora per rinnovare il contratto del belga Eden Hazard. In scadenza nel giugno 2020, il numero 10 dei Blues è stato l'obiettivo di mercato del Real Madrid per il dopo-CR7, ma la dirigenza inglese ha saputo resistere alle offerte monstre degli spagnoli. Intervistato dalla "Gazzetta dello Sport" Hazard ha ammesso: "Sul rinnovo non ci sono ancora novità e non ho firmato ancora nessun contratto".