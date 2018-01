CHELSEA, HAZARD: "IL REAL? FELICE AI BLUES"

22 gennaio 2018

"Ho parlato con mio padre, ha detto delle cose errate. Sono felice al Chelsea e sono concentrato su questa maglia". Così Eden Hazard, centrocampista dei Blues, al termine del match contro il Brighton, vinto 4-0. Il belga ha provato a fare chiarezza sul suo futuro, rassicurando l'ambiente di Stamford Bridge in relazione alle precedenti dichiarazioni del padre a proposito della volonta' di non rinnovare col Chelsea per agevolare il passaggio al Real Madrid. "Ho ancora due anni di contratto e sono felice qui. Voglio finire questa stagione e poi si vedrà, ma ribadisco di essere contento della mia situazione attuale", ha aggiunto.