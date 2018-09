CHELSEA, GIROUD: "FUTURO? NON ESCLUDO ALCUNA POSSIBILITA'..."

02/09/2018

Rimane incerto il futuro di Olivier Giroud, in scadenza con il Chelsea nel 2019. L'attaccante è stato recentemente cercato anche dal Marsiglia. "Ho ancora un anno di contratto ed eventualmente un altro - ha detto il francese a Téléfoot -, finora la dirigenza è sembrata piuttosto favorevole ad allungare. Quindi non so, faremo i conti ad aprile-maggio ma non escludo nessuna possibilità".