CHELSEA, FATTA PER EMERSON

29 gennaio 2018

Il Chelsea ha chiuso per Emerson Palmieri con la Roma. Nelle prossime ore il giocatore volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i Blues. Per l'esterno, i giallorossi incasseranno 20 milioni di euro più sei di bonus. Intanto sembra ormai saltato il trasferimento di Dzeko alla corte di Conte.