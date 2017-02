Chelsea, Diego Costa allontana l'addio

3 febbraio 2017

Per il centravanti spagnolo che ha commentato "Tanta mer.." sarebbe pronto un ingaggio da 30 milioni di euro all'anno. Dal Chelsea, per il momento, non filtra alcun commento, mentre in Spagna non hanno dubbi che il futuro di Diego Costa - in scadenza di contratto col Chelsea nel 2019 - sarà in Cina. I Blues a gennaio hanno respinto l'offensiva del Tianjin Quanjian di Cannavaro, ma in estate - al termine di una Premier che il club di Abramovich è sempre più vicino a vincere - molti scenari potrebbero cambiare.



I 30 milioni di euro all'anno offerti allo spagnolo non lasciano spazio a possibili rilanci del Chelsea, che però ha già individuato il suo possibile sostituto. Si tratta di Alvaro Morata, insoddisfatto al Real Madrid e molto gradito ad Antonio Conte, che gli affiderebbe volentieri le chiavi del suo attacco per la stagione 2017/2018.