Chelsea: Conte vuole confermare Pato

12 aprile 2016

Il futuro di Pato potrebbe essere ancora a Stamford Bridge. Secondo quanto riferito dal Daily Star, infatti, Conte ha intenzione di confermare al Chelsea il 25enne brasiliano, attualmente in prestito dal Corinthians fino al termine della stagione. Dopo non essere mai sceso in campo nei primi due mesi a Londra, l'attaccante ha esordito coi Blues il 2 aprile contro l'Aston Villa e nella stessa gara ha firmato il suo primo gol, su rigore, in Premier.