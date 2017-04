CHELSEA, CONTE VICINO AL RINNOVO

2 aprile 2017

Nonostante le voci relative a un possibile ritorno in Italia, Antonio Conte è vicino al rinnovo di contratto con il Chelsea. Secondo il 'Daily Express', il tecnico italiano avrebbe trovato l'accordo con il presidente del club Roman Abramovich per restare a Londra per i prossimi cinque anni, con ritocco dell'ingaggio verso l'alto.