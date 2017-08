CHELSEA, CONTE: "SERVONO RINFORZI"

9 agosto 2017

Antonio Conte parla della situazione del suo Chelsea e, ovviamente, della campagna acquisti: "Mercato? Servono rinforzi, non è ancora chiuso. Vogliamo essere competitivi e lottare per il titolo e per farlo servono altri acquisti, altrimenti non sarà facile. E' una grande sfida per noi, la società sa quali sono le mie priorità". Intanto in attacco è arrivato Morata al posto di Diego Costa: "Quel che penso di Diego lo sanno tutti, è molto chiaro. Alvaro è un grande giocatore, è giovane ma ha già molta esperienza. Deve giocare con regolarità. E' importante per noi e per il futuro". Infine, l'addio di Matic: "E' una grandissima perdita, lui sa benissimo cosa penso. Questo giocatore per me era importante. Matic è un buon giocatore, un top player importante. Qualche volta però bisogna accettare questo pazzo mercato e accettare delle decisioni".